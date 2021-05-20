Трехочковый Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в плей-ин НБА
«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин НБА — 103:100.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. Победный бросок — на счету форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, который забросил трехочковый при равном счете за 58,2 секунды до конца четвертой четверти.
LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg— NBA (@NBA) May 20, 2021
Также на счету Джеймса трипл-дабл — 22 очка, 11 подборов и 10 передач.
«Лейкерс» обеспечили себе место в плей-офф, команда получает 7-е место при посеве и сыграет с «Финиксом» в первом раунде.
«Голден Стэйт» разыграет последнее место в плей-офф Западной конференции в матче с «Мемфисом». Победитель встречи будет играть в первом раунде с «Ютой».
НБА
Плей-ин
«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)
Л: Дэвис (25 + 12 подборов), Джеймс (22 + 11 подборов + 10 передач), Карузо (14)
Г: Карри (37), Уиггинс (21), Бэйзмор, Пул (оба — 10)
20 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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