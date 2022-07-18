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Инсайдер НБА Воджнаровски рассказал, в каком случае «Лейкерс» могут выменять Кайри Ирвинга

Руслан Минаев
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Инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски рассказал при каким условиях «Лейкерс» могут выменять разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

«Обмен Кайри Ирвинга в «Лейкерс» все еще возможен. Во многом это зависит от будущего Кевина Дюрэнта. «Нетс» больше сосредоточены на обмене Дюрэнта. Высока вероятность, что Ирвинг останется в «Бруклине», если останется Дюрэнт. Но «Лейкерс» еще не закончили, они продолжают искать варианты, которые позволят им усилиться», — сказал Воджнаровски в эфире программы «Get Up» на ESPN.

В прошедшем сезоне 30-летний Ирвинг сыграл в 29 матчах, набирая в среднем по 27,4 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи.

БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрант
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