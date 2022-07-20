Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:42

«Голден Стэйт» подпишет Грина. «Оклахома» выкупила его контракт после обмена из «Денвера»

«Голден Стэйт» подпишет Грина
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард Джмайкал Грин покинет «Оклахому» и перейдет в «Голден Стэйт» в это межсезонье.

Как сообщает The Athletic, «Тандер» выкупят контракт 32-летнего американца на следующий сезон, за который игрок мог бы заработать 8,2 миллиона долларов. Ранее игрока выменяли у «Денвера» на пик первого раунда на драфте 2022 года.

Сам баскетболист планирует перебраться в «Голден Стэйт», где ему могут предложить минимальный контракт — 2,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Грин сыграл в 67 матчах за «Наггетс», набирая в среднем по 6,4 очка и 4,2 подбора.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Крыжовник: польза и вред для организма человека
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инсайдер НБА Воджнаровски рассказал, в каком случае «Лейкерс» могут выменять Кайри Ирвинга
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости