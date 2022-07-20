«Голден Стэйт» подпишет Грина. «Оклахома» выкупила его контракт после обмена из «Денвера»

Форвард Джмайкал Грин покинет «Оклахому» и перейдет в «Голден Стэйт» в это межсезонье.

Как сообщает The Athletic, «Тандер» выкупят контракт 32-летнего американца на следующий сезон, за который игрок мог бы заработать 8,2 миллиона долларов. Ранее игрока выменяли у «Денвера» на пик первого раунда на драфте 2022 года.

Сам баскетболист планирует перебраться в «Голден Стэйт», где ему могут предложить минимальный контракт — 2,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Грин сыграл в 67 матчах за «Наггетс», набирая в среднем по 6,4 очка и 4,2 подбора.