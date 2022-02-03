«Хьюстон» переиграл «Кливленд», «Даллас» в овертайме проиграл «Оклахоме»

«Хьюстон» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104. «Рокетс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

В другой встрече «Даллас» в овертайме проиграл «Оклахоме» (114:120). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл — 40 очков и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Кливленд» — 115:104 (32:31, 32:22, 26:30, 25:21)

Х: Грин (21), Вуд (21), Портер (16), Мэтьюз (16).

К: Мобли (29 + 12 подборов), Лав (21 + 13 подборов), Осман (13).

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 114:120 OT (28:30, 23:21, 25:34, 27:18, 11:17)

Д: Дончич (40 + 10 передач), Буллок (23), Брансон (20).

О: Дорт (30), Мэнн (29), Гидди (14), Бэйзли (13 + 11 подборов).