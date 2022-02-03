«Мемфис» переиграл «Нью-Йорк», «Бостон» выиграл у «Шарлотт»

«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:108. В другой встрече «Бостон» переиграл «Шарлотт» — 113:107.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Шарлотт» — 113:107 (27:22, 27:31, 34:25, 25:29)

Б: Ричардсон (23), Смарт (22), Тейтум (19), Браун (15).

Ш: Болл (38), Розир (23), Вашингтон (16), Убре (15).

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 108:120 (27:35, 25:29, 27:28, 29:28)

Н: Фурнье (30), Барретт (23), Робинсон (14 + 11 подборов), Рэндл (18 + 12 подборов).

М: Джарен Джексон (26 + 10 подборов), Морэнт (23), Уильямс (21).