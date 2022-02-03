Дабл-дабл Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Портлендом», «Юта» обыграла «Денвер»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Портленд» со счетом 99:94.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 25 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Портленд» с 21 победой — на десятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Бруклин» — 112:101 (23:32, 31:30, 29:24, 29:15)

«Юта» — «Денвер» — 108:104 (28:30, 32:31, 22:18, 26:25)

«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 99:94 (28:16, 26:37, 18:22, 27:19)

3 февраля