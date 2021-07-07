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«Финикс» обыграли «Милуоки» в первом матче финала НБА

06:33
7 июля. «Финикс» — «Милуоки» — 118:105. Фото Twitter
7 июля. «Финикс» — «Милуоки» — 118:105. Фото Twitter
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«Финикс» переиграл «Милоуки» (118:105) в первом матче финала НБА.

Разыгрывающий защитник «Санс» Крис Пол стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.

Следующая игра состоится 9 июля. Начало встречи- 4.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

«Финикс» — «Милуоки» — 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)

Ф: Пол (32), Букер (27), Эйтон (22 + 19 подборов).

М: Миддлтон (29), Я. Адетокунбо (20 + 17 подборов), Б. Лопес (17).

Счет в серии: 1-0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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