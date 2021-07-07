«Финикс» обыграли «Милуоки» в первом матче финала НБА
«Финикс» переиграл «Милоуки» (118:105) в первом матче финала НБА.
Разыгрывающий защитник «Санс» Крис Пол стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.
Следующая игра состоится 9 июля. Начало встречи- 4.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Финал
Первый матч
«Финикс» — «Милуоки» — 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)
Ф: Пол (32), Букер (27), Эйтон (22 + 19 подборов).
М: Миддлтон (29), Я. Адетокунбо (20 + 17 подборов), Б. Лопес (17).
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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