Форвард «Финикса» Шарич выбыл с травмой колена во время первого матча серии финала НБА

Форвард «Финикса» Дарио Шарич травмировал колено, из-за чего не смог доиграть первый матч серии финала НБА против «Милуоки» (118:105, 1-0), сообщает официальный сайт НБА.

27-летний хорват провел на паркете всего пару минут. За 1:43 до конца стартовой четверти Шарич ушел в раздевалку, а позднее команда объявила, что в этот вечер баскетболист уже не вернется на площадку.

В минувшем регулярном чемпионате Шарич набирал 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

??Dario ?ari? (right knee injury) will not return tonight