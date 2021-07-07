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Форвард «Финикса» Шарич выбыл с травмой колена во время первого матча серии финала НБА

08:16
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Форвард «Финикса» Дарио Шарич травмировал колено, из-за чего не смог доиграть первый матч серии финала НБА против «Милуоки» (118:105, 1-0), сообщает официальный сайт НБА.

27-летний хорват провел на паркете всего пару минут. За 1:43 до конца стартовой четверти Шарич ушел в раздевалку, а позднее команда объявила, что в этот вечер баскетболист уже не вернется на площадку.

В минувшем регулярном чемпионате Шарич набирал 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/news/phoenix-suns-forward-dario-saric-exits-finals-game-1-with-right-knee-injury

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