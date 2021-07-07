Форвард «Финикса» Шарич выбыл с травмой колена во время первого матча серии финала НБА
Форвард «Финикса» Дарио Шарич травмировал колено, из-за чего не смог доиграть первый матч серии финала НБА против «Милуоки» (118:105, 1-0), сообщает официальный сайт НБА.
27-летний хорват провел на паркете всего пару минут. За 1:43 до конца стартовой четверти Шарич ушел в раздевалку, а позднее команда объявила, что в этот вечер баскетболист уже не вернется на площадку.
В минувшем регулярном чемпионате Шарич набирал 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Injury Update:— Phoenix Suns (@Suns) July 7, 2021
??Dario ?ari? (right knee injury) will not return tonight
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.nba.com/news/phoenix-suns-forward-dario-saric-exits-finals-game-1-with-right-knee-injury
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