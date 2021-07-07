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Тейтум сделал татуировку в честь сына

04:52

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум сделал новую татуировку в честь 3-летнего сына. Игрок написал на левой руке «Big Deuce» («Большой Дьюс»).

В августе баскетболист примет участие в Олимпийских играх в составе сборной США. Об этом он сообщил в начале июля.

В сезоне-2021/22 23-летний Тейтум сыграл в 64 матчах, набирая в среднем по 26,4 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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