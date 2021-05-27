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«Филадельфия» во второй раз обыграла «Вашингтон»

05:05

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (120:95). «Сиксерс» ведут в серии 2-0.

Следующий матч состоится 30 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

Ф: Симмонс (22), Эмбиид (22), Харрис (19).

В: Бил (33), Хачимура (11), Уэстбрук (10 + 11 передач), Гэффорд (11).

Счет в серии: 2-0

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