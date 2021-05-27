«Филадельфия» во второй раз обыграла «Вашингтон»
«Филадельфия» переиграла «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (120:95). «Сиксерс» ведут в серии 2-0.
Следующий матч состоится 30 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)
Ф: Симмонс (22), Эмбиид (22), Харрис (19).
В: Бил (33), Хачимура (11), Уэстбрук (10 + 11 передач), Гэффорд (11).
Счет в серии: 2-0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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