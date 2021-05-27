«Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Атлантой»
«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (101:92). Счет в серии стал равный — 1-1.
Следующая игра состоится 29 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Нью-Йорк» — «Атланта» — 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)
Н: Роуз (26), Буллок (15), Рэндл (15 + 12 подборов).
А: Янг (30), Богданович (18), Хантер (18).
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю