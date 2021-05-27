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«Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Атлантой»

05:14

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА (101:92). Счет в серии стал равный — 1-1.

Следующая игра состоится 29 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)

Н: Роуз (26), Буллок (15), Рэндл (15 + 12 подборов).

А: Янг (30), Богданович (18), Хантер (18).

Счет в серии: 1-1.

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