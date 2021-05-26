Леброн заявил, что «Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря чемпионской ДНК
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Финиксом» (109:102) во втором матче первого раунда плей-офф НБА.
«Все это — часть тяжелого труда и преданности своему делу. В первом матче «Финикс» доминировал, собирая подборы в атаке, но сегодня мы ответили тем же. Мы хотим продолжить играть в отличный баскетбол, агрессивно действуя и в атаке, и в защите. Мы хотим играть в свою игру, делать то, что умеем. Все дело в чемпионской ДНК, а она у нас есть», — приводит Essentially Sports слова Джеймса.
Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 1-1. Третий матч серии до четырех побед состоится 28 мая. «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.essentiallysports.com/nba-basketball-news-championship-dna-lebron-james-explains-what-los-angeles-lakers-did-differently-to-beat-phoenix-suns-in-game-2/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю