Леброн заявил, что «Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря чемпионской ДНК

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Финиксом» (109:102) во втором матче первого раунда плей-офф НБА.

«Все это — часть тяжелого труда и преданности своему делу. В первом матче «Финикс» доминировал, собирая подборы в атаке, но сегодня мы ответили тем же. Мы хотим продолжить играть в отличный баскетбол, агрессивно действуя и в атаке, и в защите. Мы хотим играть в свою игру, делать то, что умеем. Все дело в чемпионской ДНК, а она у нас есть», — приводит Essentially Sports слова Джеймса.

Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 1-1. Третий матч серии до четырех побед состоится 28 мая. «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА.