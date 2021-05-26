Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн заявил, что «Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря чемпионской ДНК

12:41
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Финиксом» (109:102) во втором матче первого раунда плей-офф НБА.

«Все это — часть тяжелого труда и преданности своему делу. В первом матче «Финикс» доминировал, собирая подборы в атаке, но сегодня мы ответили тем же. Мы хотим продолжить играть в отличный баскетбол, агрессивно действуя и в атаке, и в защите. Мы хотим играть в свою игру, делать то, что умеем. Все дело в чемпионской ДНК, а она у нас есть», — приводит Essentially Sports слова Джеймса.

Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 1-1. Третий матч серии до четырех побед состоится 28 мая. «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА.

Дополнительная информация:

https://www.essentiallysports.com/nba-basketball-news-championship-dna-lebron-james-explains-what-los-angeles-lakers-did-differently-to-beat-phoenix-suns-in-game-2/

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 25 мая
Словакам проиграли, могут ли быть проблемы с Данией? Права на сенсационные поражения у России больше нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд