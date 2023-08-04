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Сегодня, 11:05

Экс игрока НБА Терренса Уильямса приговорили к 10 годам тюрьмы, обвиняемыми проходят еще 4 баскетболиста

Руслан Минаев
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Террренс Уильямс.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Хьюстона» и «Нью-Джерси» Терренс Уильямс приговорен к 10 годам тюрьмы за махинации с медицинскими страховками, сообщает CBS Sports.

36-летний американец признал вину в августе 2022 года. Отмечается, что он использовал программы медицинского страхования и соцобеспечения игроков НБА, подавая ложные заявления на лечение, которые не было проведено.

Помимо этого, обвиняемыми по делу проходят баскетболисты экс-игроки «Бостона» Глен Дэвис и Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шеннон Браун и экс-игрок «Портленда» Дариус Майлз.

Уильямс был выбран «Нью-Джерси» на драфте НБА-2009 под общим 11-м номером. В лиге он выступал за «Ньюстон», «Сакраменто» и «Бостон». В 153 матчах Уильямс в среднем набирал 7,1 очка, 3,6 подбора и 2,4 передачи.

баскетбол
НБА
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