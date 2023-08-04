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Сегодня, 00:28

Карри задумывается о завершении карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что у него появляются мысли о скором завершении карьеры.

«Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются. Это заставляет задуматься о важности следующих двух-трех лет, обратить внимание на уровень, на котором я хочу продолжать играть, и поднять его до предела», — сказал Карри в программе на YouTube-канале TODAY.

В прошлом сезоне Карри сыграл в 56 матчах НБА, набирая в среднем по 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи.

баскетбол
НБА
Стефен Карри
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