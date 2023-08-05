«Лейкерс» договорились с Дэвисом о продлении контракта на 3 года и 186 миллионов долларов

«Лейкерс» подпишут долгосрочный контракт с тяжелым форвардом Энтони Дэвисом, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По его информации, стороны подпишут трехлетнее соглашение на сумму 186 миллионов долларов. По действующему договору у игрока остаются два сезона. Продление активируется с 2025 года.

30-летний Дэвис выступает в «Лейкерс» с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате НБА он в среднем набирал 25,9 очка, 12,5 подбора, 2,6 передачи, 1,1 перехвата и 2,0 блок-шота за 34 минуты игрового времени.