Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:51

Девин Букер заявил, что готов стать ролевым игроком сборной США на Олимпиаде-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Финикса» Девин Букер выразил готовность принять участие в Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма в соцсетях заявил, что сборной США стоит искать ролевых игроков для участия в Олимпиаде.

«Cборной США лучше привлечь звезд НБА, которые знают, как играть свою роль. Любой может хорошо сыграть с мячом, но сможешь ли ты спокойно защищаться или уйти в угол на несколько владений?» — написал Кузма.

«Я сделаю это», — ответил Букер.

Ранее сообщалось, что многие звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде-2024. В их числе Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стейт Уорриорз») и Кевин Дюрант («Финикс Санс»).

НБА
Олимпиада
0
Читайте также
Россия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
В Москве с 16 по 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
В МИД РФ выразили надежду на отсутствие у Армении планов рассориться
Служащие ЦВО подавили украинский беспилотник средствами РЭБ
Бывшая глава МИД Австрии рассказала о мечте прокатиться за рулем «Нивы»
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кливленд» объявил о подписании Томпсона
Новости
RSS RSS
Все новости