«Кливленд» объявил о подписании Томпсона

«Кливленд» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с центровым Тристаном Томпсоном. 32-летний американец вернулся в «Кавальерс», которые выбрали его на драфте в 2011 году под 4-м номером.

«Тристан воплощает в себе все качества, которые мы хотим видеть в нашей командной культуре, и мы очень рады вернуть его опыт и характер в нашу франшизу», — отметил президент клуба Коби Альтман.

Последним клубом баскетболиста был «Лейкерс», за который он сыграл 6 раз в плей-офф весной этого года.

Томпсон выступал за «Кливленд» с 2011 по 2020 год. После этого он выступал за «Бостон», «Сакраменто», «Индиана» и «Чикаго».