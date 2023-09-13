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Сегодня, 01:41

«Кливленд» объявил о подписании Томпсона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с центровым Тристаном Томпсоном. 32-летний американец вернулся в «Кавальерс», которые выбрали его на драфте в 2011 году под 4-м номером.

«Тристан воплощает в себе все качества, которые мы хотим видеть в нашей командной культуре, и мы очень рады вернуть его опыт и характер в нашу франшизу», — отметил президент клуба Коби Альтман.

Последним клубом баскетболиста был «Лейкерс», за который он сыграл 6 раз в плей-офф весной этого года.

Томпсон выступал за «Кливленд» с 2011 по 2020 год. После этого он выступал за «Бостон», «Сакраменто», «Индиана» и «Чикаго».

НБА
БК Кливленд Кавальерс
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