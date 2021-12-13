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«Даллас» на выезде обыграл «Оклахому»

«Оклахома» дома проиграла «Далласу»
06:13

«Оклахома» дома проиграла «Далласу» со счетом 83:103 в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей лучшим стал Джейлен Брансон, набравший 18 очков. В составе «Оклахомы» самым результативным стал Шей Гилджрес-Александер, у которого также 18 очков.

«Оклахома» потерпела второе поражение подряд. У «Далласа», в свою очередь, одержал вторую победу в последних трёх матчахтри победы в одном матче.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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