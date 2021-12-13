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51 очко Дюранта помогло «Бруклину» победить «Детройт»

05:01
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 116:104.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 51 очко.

После этого матча «Бруклин» с 19 победами лидирует в Восточной конференции, «Детройт» с 4 победами — на последней строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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