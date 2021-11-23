«Бруклин» победил «Кливленд», «Шарлотт» обыграл «Вашингтон»
«Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Кливленд» со счетом 117:112.
Самым результативным игроком в составе" Нетс" стал Кевин Дюрант, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У Джеймса Хардена также дабл-дабл (14 очков и 14 передач).
В составе «Кавальерс» больше всех набрал Дариус Гарлэнд. У него дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.
В других матчах «Вашингтон» дома проиграл «Шарлотт» (103:109), «Атланта» обыграл «Оклахому» (113:101), а «Бостон» победил «Хьюстон» (108:90).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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