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«Бруклин» победил «Кливленд», «Шарлотт» обыграл «Вашингтон»

06:05
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«Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Кливленд» со счетом 117:112.

Самым результативным игроком в составе" Нетс" стал Кевин Дюрант, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл (21 очко и 11 подборов). У Джеймса Хардена также дабл-дабл (14 очков и 14 передач).

В составе «Кавальерс» больше всех набрал Дариус Гарлэнд. У него дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

В других матчах «Вашингтон» дома проиграл «Шарлотт» (103:109), «Атланта» обыграл «Оклахому» (113:101), а «Бостон» победил «Хьюстон» (108:90).

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Роман Шишов все материалы автора
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