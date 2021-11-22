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Форвард «Денвера» может пропустит весь сезон из-за проблем со спиной

14:24
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Форвард «Денвера» Майкл Портер-младший испытывает проблемы со спиной, сообщает Denver Post.

Портеру может потребоваться нейрохирургическая операция, которая почти наверняка заставит его пропустить весь сезон-2021/22. Медицинский штаб «Наггетс» еще не принял окончательного решения по плану восстановления.

Осенью клуб подписал с ним максимальное 5-летнее продление на 172 миллиона долларов. Контракт вступит в силу следующим летом.

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Иван Шитик все материалы автора
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