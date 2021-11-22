Форвард «Денвера» может пропустит весь сезон из-за проблем со спиной
Форвард «Денвера» Майкл Портер-младший испытывает проблемы со спиной, сообщает Denver Post.
Портеру может потребоваться нейрохирургическая операция, которая почти наверняка заставит его пропустить весь сезон-2021/22. Медицинский штаб «Наггетс» еще не принял окончательного решения по плану восстановления.
Осенью клуб подписал с ним максимальное 5-летнее продление на 172 миллиона долларов. Контракт вступит в силу следующим летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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