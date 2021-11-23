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«Индиана» в гостях разгромила «Чикаго»

06:10
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«Индиана» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Чикаго» со счетом 109:77.

В составе «Пэйсерс» больше всех набрал литовский форвард Домантас Сабонис (21 очко).

У «Буллз» самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 18 очков.

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Роман Шишов все материалы автора
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