Техасское судейство в Барселоне. Фавориту Евролиги нужна такая поддержка арбитров?

Хозяева забили «Зениту» 37 очков из 81 со штрафных. В другом матче плей-офф Евролиги ЦСКА вновь без проблем разобрался с «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф. Вторые матчи

«Барселона» — «Зенит» — 81:78 ОТ (13:16, 25:13, 10:19, 18:18, 15:12)

Б: Дэвис (22), Хиггинс (15), Курич (9).

З: Пангос (23), Томас (17), Холлинс (12).

Счет в серии: 1-1.



ЦСКА — «Фенербахче» — 78:67 (23:25, 27:17, 10:13, 18:12)

Ц: Хэкетт (14), Шенгелия (11+7 подборов+7 передач), Курбанов (10).

Ф: Гудурич (27), Бартел (9), Де Коло (9).

Счет в серии: 2-0.

Пангос мог стать супергероем

«Зенит» был очень близок к тому, чтобы второй раз подряд обыграть «Барселону» на выезде. Команда Паскуаля, потерявшая еще одного важного игрока после первой игры (Артураса Гудайтиса), сражалась до конца. Гости уверенно выиграли третью четверть («+9»), а в нервной концовке оставили за собой право на последнюю атаку при равном счете. Мяч отдали Пангосу. Канадский волшебник прошел в излюбленный проход, но его бросок не достиг цели.

В овертайме «качели» продолжились. Из-за перебора фолов игру был вынужден завершить Тарик Блэк, который в этот вечер очень качественно справился с ролью основного центрового. Джокером же «Барселоны» стал Адам Ханга. Форвард сборной Венгрии дважды здорово отзащищался в ключевых владениях «Зенита» и принес своей команде первую победу в серии. Впрочем, у этого успеха остался горький привкус.

Судейство бригады во главе с многоопытным итальянцем Луиджи Ламоникой оставило много вопросов. Чего только стоит тот факт, что 37 очков из 81 хозяева набрали с линии штрафных. Общее количество фолов — 23:34 — при жесткой игре со стороны обеих команд. Все спорные эпизоды решались в пользу команды Ясикявичюса, а некоторые моменты и вовсе не поддаются логике. Например, фол Пангоса в четвертой четверти, когда он сам находился в фазе броска. Вы такое когда-нибудь видели? Игрок забивает в проходе, два очка засчитывают, но при этом фиксируют нарушение. Еще один эпизод в концовке третьей четверти. Дэвис откровенно играет в корпус Бэрону, даже не стараясь защититься. Технический фол? Нет. Фол на Блэке от того же Дэвиса за 1:40? Судьи дают продолжать игру.

Болельщики в твиттере сильно негодовали по поводу судейства в этом матче.

«Когда-то я симпатизировал «Барсе», а теперь с нетерпением жду их поражения! Ваше легендарное трио рефери заставило меня так думать! Сожалею о вашей утрате

«Зенит». Буду шокирован, если вам удастся выиграть эту серию", — написал пользователь Olcay Derici.

«Арбитры сегодня определенно симпатизировали «Барселоне», несколько свистков были действительно шокирующими. Особенно фол Пангосу, когда он забил в проходе. Ламоника постарался на славу. За такой судейство желаю «Зениту» одержать две победы в Санкт-Петербурге», — написал пользователь Arvis.

Таких сообщений набралось очень много. Что ж, тем интереснее будут оставшиеся матчи серии.

ЦСКА в шаге от очередного «Финал четырех»

Армейцы выиграли второй матч четвертьфинальной серии у «Фенербахче» как под копирку. Турецкий клуб, потерявший полсостава и главного тренера, сопротивлялся 30 минут, но развалился в четвертой четверти. Как и в среду героями концовки стали россияне — Семен Антонов и Иван Ухов. Первый забил очень важный трехочковый в третьей четверти (есть 500 очков за карьеру в Евролиге для Саймона), когда хозяева очень долго не могли забить с игры. Ухов провел идеальную четвертую четверть, реализовав 2/3 дальних бросков и идеально сыграв в защите против маленьких соперника.

А роль уехавшего в НБА Майка Джеймса вновь на себя взял Даниэль Хэккетт. В первом матче он набрал 20 очков, сегодня хватило 14. В заключительной четверти Хэккет забил в роскошном проходе, а буквально в следующем эпизоде чисто выбил мяч у вернувшегося в строй Дайшона Пьера. Перед началом серии Дэни пропустил несколько матчей из-за повреждения плеча, его участие в играх с «Фенером» было под вопросом. Без него было бы гораздо тяжелее. Эти два матча подчеркнули не только лидерские качества итальянца, но правильность решения менеджмента ЦСКА продлить контракт с защитником в середине прошлого сезона (обычно московский клуб решает все контрактные вопросы летом).

Достойный матч провел Никита Курбанов. Капитан москвичей набрал 10 очков и 13 баллов за эффективность действий. Но главный эпизод с участием форварда произошел в самом начале игры. Он выбил мяч у Де Коло на ведении, что привело к легким двум очкам Яниса Стрелниекса в отрыве и травме француза. Как оказалось, в момент перехвата баскетболисты столкнулись головами, и лидер «Фенера» ушел в раздевалку с разбитым носом. Нандо вернулся в игру во второй четверти, но даже близко не напомнила само себя образца этого сезона.

У «Фенера» был, пожалуй, всего один момент зацепиться за положительный результат. В концовке третьей четверти турки перехватили преимущество, но турецкий защитник Кенан Сипахи смазал четыре штрафных подряд.

Третья игра пройдет в Стамбуле 28 апреля. Возможно, в строй у «Фенера» вернется Ян Веселы, возможно кто-то из игроков, сдавших положительный тест на COVID-19 в середине апреля. В любом случае армейцам будет непросто, но сомнений в том, что именно ЦСКА выйдет в «Финал четырех» практически нет.