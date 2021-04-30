Петербургский «Зенит» отпраздновал первую домашнюю победу в истории выступлений в плей-офф Евролиги и перевел четвертьфинальную серию с «Барселоной» в пятый матч.

Евролига. Четвертьфинал. Четвертый матч

«Зенит» — «Барселона» — 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23)

З: Пангос (22 + 8 передач), Пойтресс (12), Холлинз (11), Блэк (11).

Б: Калатес (19), Хиггинс (13).

Счет в серии: 2-2.

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трех встречах завершилась лишь одна серия плей-офф Евролиги нынешнего сезона — ЦСКА оформил «вынос тела» в соперничестве с «Фенербахче». Остальные же продолжились, и все при счете 2:1 в пользу команд, стоявших в «регулярке» выше.

«Реал» как пример

Как поступать в таких случаях, «Зениту» накануне подсказал мадридский «Реал». После двух игр с «Эфесом» в Стамбуле казалось, что шансов у испанцев нет никаких, они проиграли их с общей разницей «-50». Да и на своей площадке «Реал» выглядел ненамного лучше — в третьей встрече он проигрывал 61:74 за пять минут до конца, в четвертой «горел» 59:72 в начале последней 10-минутки. Но мадридцы продолжали верить в себя, и буквально как барон Мюнхгаузен за уши вытащили себя из болота дважды подряд.

«Зениту», который соперничает с победителем гладкого сезона «Барселоной», нужно было вызубрить урок «Реала» и бороться до самой финальной сирены, невзирая на счет. Тем более, что в их предыдущих встречах с сине-гранатовыми, в отличие от матчей «Реала» и «Эфеса», не было и намека на разгром. Петербуржцы затащили концовку первой игры, только в овертайме отдали вторую, бились и в третьей.

В третьем матче «Барсе» удалось вернуть преимущество своей площадки. Которое могло им и не понадобиться в случае второй победы в Петербурге. Но она, в свою очередь, не входила в планы Хави Паскуаля и его команды. Испанский тренер сделал соотечественникам комплимент, назвав их оборону «лучшей в Евролиге». Но, похоже, уже по русскому обычаю держал в кармане фигу, и заготовил несколько сюрпризов.

Проснувшийся Холлинз и бушующий Пойтресс

Например, в стартовой пятерке оказался ветеран Виталий Фридзон. Но в дебюте главную роль играл не он, а «проспавший» весь прошлый матч Холлинз. Два дня назад в его активе было единственное очко, а теперь он к исходу пятиминутки превзошел этот показатель в восемь раз — сразу попал издали, затем добавил пять точных штрафных, наказывая соперников за фолы.

К тому моменту в игру уже здорово со скамейки вступил и Пойтресс — прошлая игра была для него лучшей в этой серии, но нет предела совершенству. Он тут же показал свою агрессию, забив с фолом и реализовав бонусный штрафной. А затем принялся крушить оборону «Барсы», раз за разом прорываясь в «краску».

После красивой скидки Пангоса Пойтресс сделал преимущество «Зенита» двузначным — 19:9, а после телевизионного тайм-аута добавил еще, не замечая сопротивления гостей. К концу первой четверти на счету Пойтресса и Холлинза было 17 из 25 очков петербуржцев, которые уверенно вели. «Барселона» проигрывала щиты, а ведь именно на этом каталонцы забрали третий матч серии, неубедительно смотрелась в атаке, мазала издали. Выделялся у грозных гостей только бывший защитник ЦСКА Хиггинс.

С началом второй четверти «Барселоне», наконец, удалось сбить атакующий порыв «Зенита». Игра стала на порядок более плотной и вязкой, с обилием фолов. А вот очков соперники на всех набрали всего шесть за четыре с половиной минуты — даже Хвостов после неспортивного фола Шмитса смазал оба штрафных. Только в середине четверти «трехами» обменялись Риверс и Миротич. Кстати, лидер «Барсы» по-прежнему выглядит в этой серии явно не на те деньги, которые ему платят в столице Каталонии. Но на площадке потерялись и лучший игрок прошлой встречи Дэвис, и Калатес. Вопрос был в том, удастся ли хозяевам так цепко сдерживать этих звезд.

Промах за промахом

Вторая половина началась примерно как первая — Фридзон на паркете, дальнее попадание Холлинза. А тут еще и Пангос включился, набрав семь очков кряду. «Барселона» все так же выглядела полуразобранной, и все меньше было похоже, что это хитрый план Ясикявичюса, и команда вот-вот внезапно побежит и отыграется. Подбор на чужом щите с «2+1» Блэка, дальняя «бомба» от Пангоса, ставшего героем третьей четверти. Штаб «Барселоны» же, за 22 с лишним минуты не дождавшись очков от Дэвиса, снял одного из лидеров с игры.

И ведь нельзя сказать, что не попадал один Дэвис — вся «Барса» мазала, мазала и мазала. К концу третьей 10-минутки грозные гости реализовали 11 из 31 двухочковой попытки и 3 из 15 трехочковых. В то время как еще дин подбор Блэка под чужим кольцом трансформировался в отрыв «+22». При том что гости набирали в среднем меньше 13 очков за четверть.

Даже по лицам Ясикявичюса и его подопечных было видно, что особой надежды спасти матч у них нет. Впрочем, «Барселона» есть «Барселона» и ей удалось соорудить рывок 11:1 в середине четверти усилиями Шмитса и Калатеса. Кстати, один из лучших распасовщиков Евролиги в этом матче отдал лишь две результативных передачи, и в какой-то момент решил сосредоточиться на собственных бросках.

Но на раздухарившегося Калатеса у «Зенита» был свой Пангос, разменявший два десятка набранных очков. Хозяева старались действовать надежно, что не всегда шло на пользу, «Барса» в какой-то момент подобралась на расстояние 11 очков. Но на этом и остановилась. Итак, судьба этой захватывающей серии решится 4 мая в Барселоне. И нельзя сказать, что «Барселона» в решающей игре будет однозначным фаворитом.