ЦСКА остановил Де Коло. Серия началась с победы над «Фенером»

Московский ЦСКА повел в четвертьфинальной серии Евролиги, одержав домашнюю победу над турецким «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф. Первый матч

ЦСКА — «Фенербахче» — 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10)

Ц: Клайберн (20), Хэкетт (20), Фойтманн (12 + 10 подборов)

Ф: Де Коло (27), Браун (12), О'Куинн (11).

Соперничество двух суперклубов из Москвы и Стамбула — пожалуй, самое интригующее на этой стадии главного баскетбольного евротурнира. Пускай и ЦСКА, и «Фенербахче» сейчас по объективным причинам переживают не лучшие времена. Но армейцы вот уже восемь сезонов подряд не пропускали «Финалы четырех», и за это время дважды их выигрывали, в том числе и последний из завершенных. «Фенер» же попадал как минимум в полуфинал пять раз подряд, и стал чемпионом в 2017-м. Теперь же кому-то свою серию придется прервать, и оставить своих болельщиков без привычного завершения сезона.

Парад проблем

ЦСКА волею судьбы вот уже почти два года живет в статусе действующего чемпиона Евролиги. Но, конечно, сейчас это уже совсем не та команда, которая брала титул в столице Страны Басков Витории. И даже не так команда, которая осенью начинала регулярный чемпионат. Причины хорошо известны — тяжелый характер Майка Джеймса привел к изгнанию лучшего бомбардира армейцев из команды, травма заставила досрочно завершить сезон Николу Милутинова, вместе с ним в лазарете находится Джоэл Боломбой. Поэтому отличной новостью для штаба и болельщиков ЦСКА стало возвращение в строй Дэниэла Хэкетта, играющего важную роль в обороне.

У «Фенербахче» — свой парад проблем. Стамбульцы несколько сезонов подряд считались самым мощным клубом Евролиги, но вот уже второй год их лихорадит. Финансовые трудности, уход ведущих игроков и опытнейшего тренера Желько Обрадовича, перепады в игре — все это про «Фенер». Нынешний сезон команда начала ни шатко ни валко, и казалось, что она пролетит мимо плей-офф. Но новому рулевому Игору Кокошкову, обладающему богатым опытом работы в НБА, удалось после Нового года выправить дела и попасть в топ-8.

Но перед матчами с ЦСКА на турецкий клуб свалилась новая напасть. Как будто мало того, что основной центровой и одна из главных звезд команды Ян Веселы продолжает лечить травму голеностопа и в Москву не поехал. Так еще и целая группа игроков «Фенера» сдала положительные тесты на коронавирус. Так гости остались без американцев Дайшона Пьера и Джарелла Эдди, натурализованного турка Али Мухаммеда и литовца Эдгараса Улановаса — все это игроки основной обоймы. Также не смог покинуть Стамбул Кокошков.

Де Коло — в Москве как дома

Конечно, с такими потерями еще нужно осваиваться на площадке. И пока «Фенер» впервые забил с игры на исходе второй минуты, счет уже был 8:2 в пользу ЦСКА. У армейцев в начале игры был привычно активен огромный Майкл Эрик, набравший четыре очка подряд. Но этот порыв черно-желтые быстро сбили, сами совершив рывок 9:0. Шесть из этих очков набрал Нандо де Коло — бывший любимец московских болельщиков почти всегда классно играет против ЦСКА.

Вот и в нынешнем матче французский снайпер стал одним из главных героев первой четверти. Стоило только Семену Антонову дальним броском вновь вывести армейцев вперед, как Де Коло тут же вдохновил гостей на новый рывок 8:0, который завершил перехватом и точным попаданием из-под Йонаса Фойтманна в проходе. После этого Димитрис Итудис взял тайм-аут.

После него ЦСКА взвинтил темп, и свое слово сказал Иффе Лундберг, унаследовавший от Де Коло первый номер. При счете 20:23 датчанин попал «трешку», следом забрал подбор в защите и сам забил в быстром нападении, а в следующей атаке отдал открытому на дуге Стрелниексу — «+5» к концу десятиминутки.

Во второй у хозяев на паркете начал солировать Уилл Клайберн. Буквально за две минуты MVP чемпионского «Финала четырех» набрал шесть очков, завершив эту серию роскошным данком. А следом Фойтманн дальним попаданием сделал разницу в счете двузначной, а Стрелниекс попаданием из угла довел ее до «+13». В этом отрезке ЦСКА доминировал на площадке, а Клайберн продолжал коллекционировать эпизоды в нарезку лучших моментов встречи — чего стоит только попадание с одной ноги с отклонением.

Но «Фенербахче» все-таки удалось сбить темп игры, а Де Коло по-прежнему попадал из самых разных положений — уже к перерыву он настрелял 22 очка. Если бы не «трешка» Хэкетта, к концовке первой половины преимущество ЦСКА было бы минимальным. Но и в итоге защитник сборной Италии еще и собрал пробивной фол. А в последней атаке перед перерывом на открытый бросок с дуги вывели Ивана Ухова — 53:44.

Бомбардировка колец

Именно попадания издали вместе с преимуществом на щитах были главными козырями ЦСКА в первой половине. Но затем подтянулись и снайперы гостей. То, что матч продолжит быть очень результативным, уже в начале третьей четверти подтвердили дальними попаданиями Де Коло, Хэкетт и Гудурич. А следом произошел неприятный момент — после потери Торнике Шенгелии и данка Лоренсо Брауна отрыв сократился до двух очков, а сам грузинский форвард в ярости пнул мяч и заработал еще и «технарь».

К тому же армейцы с пугающей регулярностью стали «забывать» соперников одних в «краске». Легкие очки Тарика Биберовича и Брауна, а также еще одна треха Гудурича — и вот уже счет равный. А вперед впервые за долгое время «Фенер» вывел, конечно, Де Коло. А у ЦСКА возникли проблемы в атаке — почти за пять минут команда набрала всего два очка, и эту «засуху» прервала только «треха» Семена Антонова уже в четвертой четверти.

Впрочем, следом хозяева вновь смазали шесть бросков подряд, хорошо, что и «Фенер» в эти минуты не отличался точностью. Нервная концовка в этом матче началась уже минут за восемь до конца. У ЦСКА вновь заработала дальняя артиллерия, очень важными попаданиями отметились Ухов и Антонов, а затем и Хэкетт. А Клайберн, долгое время не напрягавшийся в защите, отвесил блок-шот Брауну. Чувствовалось, что армейцы поймали кураж и летят вперед как на крыльях. Хэкетт забил еще одну «трешку», Клайберн обокрал Де коло и забил с фолом. В самый трудный момент встречи ЦСКА меньше чем за четыре минуты совершил рывок 17:2!

Теперь у соперников есть ровно два дня на размышления. Уже в четверг они проведут второй матч на той же арене «Мегаспорт».