«Жальгирис» продлил контракт с Ловернем до 2023 года

«Жальгирис» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с центровым Жоффре Ловернем.

29-летний француз будет принадлежать литовскому клубу до конца сезона-2022/23.

Ловернь пришел в литовский клуб прошлым летом. В нынешнем сезоне Евролиги он набирает 11,6 очка и 5,8 подбора за 21 минуту на паркете, реализуя 61% бросков с игры.

