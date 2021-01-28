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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Шенгелия рад победе ЦСКА над «Альбой»

15:35
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Центровой ЦСКА Торнике Шенгелия в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над «Альбой» (69:65) в матче Евролиги.

«В этот раз я помог команде в концовке, в следующий раз это может быть кто-то другой. Важно то, что мы боролись до конца», — заявил грузинский баскетболист.

В матче с немецким клубом Шенгелия набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

ЦСКА продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице Евролиги с 16 победами.

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