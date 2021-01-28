Шенгелия рад победе ЦСКА над «Альбой»
15:35
Центровой ЦСКА Торнике Шенгелия в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над «Альбой» (69:65) в матче Евролиги.
«В этот раз я помог команде в концовке, в следующий раз это может быть кто-то другой. Важно то, что мы боролись до конца», — заявил грузинский баскетболист.
В матче с немецким клубом Шенгелия набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.
ЦСКА продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице Евролиги с 16 победами.
? «В этот раз я помог команде в концовке, в следующий раз это может быть кто-то другой. Важно то, что мы боролись до конца».— CSKA Moscow (@cskabasket) January 28, 2021
Форвард ЦСКА @TokoShengelia23 о победе над @albaberlin.#CSKAbasket pic.twitter.com/KDDvCbKjQA
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