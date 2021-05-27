Ватутин рассказал об ограничениях в Кельне во время «Финала четырех» Евролиги
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что в Кельне, где пройдет «Финал четырех» Евролиги, из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют признаки нормальной жизни.
«Достаточно необычная ситуация, помимо того, что «Финал четырех» проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью», — цитирует Ватутина ТАСС.
«Финал четырех» состоится в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфиналах ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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