Ватутин рассказал об ограничениях в Кельне во время «Финала четырех» Евролиги

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что в Кельне, где пройдет «Финал четырех» Евролиги, из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют признаки нормальной жизни.

«Достаточно необычная ситуация, помимо того, что «Финал четырех» проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью», — цитирует Ватутина ТАСС.

«Финал четырех» состоится в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфиналах ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес».