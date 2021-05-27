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Ватутин рассказал об ограничениях в Кельне во время «Финала четырех» Евролиги

14:49
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что в Кельне, где пройдет «Финал четырех» Евролиги, из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют признаки нормальной жизни.

«Достаточно необычная ситуация, помимо того, что «Финал четырех» проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью», — цитирует Ватутина ТАСС.

«Финал четырех» состоится в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфиналах ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11491023

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