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Сегодня, 11:11

Ватутин рассказал о снижении ценности европейского бренда ЦСКА из-за неучастия в Евролиге

Виктория Кравченко
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему снижается ценность европейского бренда команды.

«Такая проблема есть, и, конечно, чем дольше нас там [в Евролиге] не будет, тем быстрее ценность европейского бренда ЦСКА снизится. Пока помнят. Когда я выезжаю куда-то, обыватели, простые болельщики говорят, что Евролига многое потеряла без ЦСКА. Желают скорее вернуться», — цитирует Ватутина ТАСС.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/21242605
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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