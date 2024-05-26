Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 19:00

«Реал» — «Панатинаикос»: смотреть трансляцию финала Евролиги

«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в финале Евролиги 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баскетболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Reuters

«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в «Финале четырех» Евролиги сезона-2023/24 в воскресенье, 26 мая. Встреча пройдет на территории «Uber Арены в Берлине, Германия. Начало — 19:00 по московскому времени.

Смотреть трансляции матчей Евролиги можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». Действующим чемпионом Евролиги является «Реал». В финале сезона-2022/23 мадридцы победили «Олимпиакос» со счетом 79:78.

В первом полуфинальном матче «Панатинаикос» переиграл «Фенербахче» (73:57), а позже «Реал» победил «Олимпиакос» (87:76).

Евролига: новости и результаты матчей, обзоры игр и статьи, календарь и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

БК Панатинаикос
БК Реал
Евролига
0
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в финале Евролиги

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости