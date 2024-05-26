«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в финале Евролиги 26 мая

«Реал» сыграет с «Панатинаикосом» в «Финале четырех» Евролиги сезона-2023/24 в воскресенье, 26 мая. Встреча пройдет на территории «Uber Арены в Берлине, Германия. Начало — 19:00 по московскому времени.

Смотреть трансляции матчей Евролиги можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». Действующим чемпионом Евролиги является «Реал». В финале сезона-2022/23 мадридцы победили «Олимпиакос» со счетом 79:78.

В первом полуфинальном матче «Панатинаикос» переиграл «Фенербахче» (73:57), а позже «Реал» победил «Олимпиакос» (87:76).

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