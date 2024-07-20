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Сегодня, 06:09

Клайберн перейдет в «Виртус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжит карьеру в Италии. Как сообщает Sportando, 34-летний американец близок к переходу из «Эфеса» в «Виртус».

Стороны достигли принципиальной договоренности, и им осталось уладить некоторые финансовые вопросы. Клайберн выступает за «Эфес» с 2022 года, а до этого пять сезонов отыграл в ЦСКА.

В сезоне-2023/24 в матчах Евролиги американец набирал в среднем по 13,3 очка, 4,6 подбора и 2,0 передачи. В чемпионате Турции его средние показатели — 10,8 очка, 5,1 подбора и 3,2 передачи.

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Виртус
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