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Сегодня, 10:33

Баскетболист «Енисея» Ратэн-Мэйс подписал двухлетний контракт с «Реалом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лучший игрок регулярного сезона Единой лиги ВТБ, атакующий защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Реалом», сообщил агент баскетболиста Вадим Михалевский.

«Он подписал контракт на два года с «Реалом», — приводит ТАСС слова Михалевского.

Ратэн-Мэйс перешел в «Енисей» летом 2023 года. 33-летний канадец был признан лучшим дебютантом и лучшим баскетболистом сезона-2023/24 в Единой лиге ВТБ по версии игроков.

БК Енисей
БК Реал
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