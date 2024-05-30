Баскетболист «Енисея» Ратэн-Мэйс подписал двухлетний контракт с «Реалом»

Лучший игрок регулярного сезона Единой лиги ВТБ, атакующий защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Реалом», сообщил агент баскетболиста Вадим Михалевский.

«Он подписал контракт на два года с «Реалом», — приводит ТАСС слова Михалевского.

Ратэн-Мэйс перешел в «Енисей» летом 2023 года. 33-летний канадец был признан лучшим дебютантом и лучшим баскетболистом сезона-2023/24 в Единой лиге ВТБ по версии игроков.