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26 мая, 23:14

«Панатинаикос» победил «Реал» и стал чемпионом Евролиги

Алина Савинова
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Игроки «Панатинаикоса» в матче против «Реала» 26 мая (95:80).
Фото AFP

«Панатинаикос» одержал победу над «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги сезона-2023/24 — 95:80. Встреча прошла на территории «Uber Арены» в Берлине (Германия).

Самым результативным игроком матча стал защитник греческой команды Костас Слукас, который набрал 24 очка.

«Панатинаикос» выиграл турнир впервые с 2011 года. В прошлом сезоне победителем Евролиги стал «Реал».

Ранее «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги. Игра завершилась со счетом 87:84 в пользу клуба из Греции.

Евролига

Финал

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31)

26 мая. Берлин. «Uber Arena».

Баскетбол
БК Панатинаикос
БК Реал
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