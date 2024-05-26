«Олимпиакос» одержал победу над «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги

«Олимпиакос» победил «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги сезона-2023/24 — 87:84. Встреча прошла в Берлине (Германия).

Самым результативным игроком встречи стал форвард греческой команды Алек Питерс, который набрал 20 очков. У турецкого клуба больше всего очков на счету Дишоуна Пьерра (19).

В финале турнира встретятся «Реал» Мадрид и «Панатинаикос». Матч между командами пройдет в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

Евролига

Матч за 3-е место

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:84 (24:16, 24:21, 18:25, 21:22)

26 мая. Берлин. «Uber Arena»