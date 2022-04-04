В Госудуме высказались о решении баскетболистов «Црвены Звезды» отказаться держать украинский флаг

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении баскетболистов «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» отказаться держать украинский флаг.

Во время игры болельщики литовской команды стали размахивать флагом НАТО и флагом Украины, а также скандировать оскорбительные лозунги в адрес сербских игроков и фанатов.

«Жальгирис» у нас записался в адвокаты? Понятно, что это спланированная политическая акция. Вместо того, чтобы играть в баскетбол, команда из Литвы сосредаточились на политических лозунгах. У них газа нет, и им нужно сосредоточиться, как семьи свои кормить. Евролига должна отреагировать на это. Безобразие! Такие вещи надо пресекать», — сказал Свищев «СЭ».

«Жальгирис» победил в овертайме со счетом 103:98 и занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» идет на 11-й строчке.