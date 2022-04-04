Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала отказ баскетболистов «Црвены Звезды» от участия в акции с флагом Украины перед матчем «Евролиги» против «Жальгириса».

«Сербы просто последовательны, они об этом сказали. Важно, что это касается не только руководства страны, но и спортсменов. Они в свое время пережили некие события. Помнят историю, как бомбили их, чем это закончилось. Они знают причины, и кто виноват. Поэтому, понимая всю пропаганду, они могут просто не поддерживать подобные политические акции в спорте. В свое время их спортсмены пытались что-то высказать, но их отстраняли и вводили санкции. А сейчас они видят политические акции, и никто никого не отстраняет, это странно», — сказала Журова «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта прокомментировала поддержку сербских болельщиков в адрес России.

«Не бывает такого, что в разрыве семьи виноват кто-то один, надо во всем разбираться. Приятно, что некоторые страны копаются и ищут истинные причины происходящего в мире. А пропаганда пытается все преподнести иначе, но люди начинают находить альтернативные новости, прислушиваться. Это меняет сознание и отношение. Тот же Фуркад продемонстрировал поддержку именно спортсменам. Очень обидно, когда некоторых спортсменов заставляют участвовать в подобных акциях, как в Литве. Такие случаи лучше всего показывают, что спорт должен быть вне политики», — добавила Журова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна была готова принимать домашние матчи российских клубов.