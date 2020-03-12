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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

У игрока баскетбольного «Реала» диагностирован коронавирус

13:51

Один из игроков баскетбольной команды мадридского «Реала» сдал положительный текст на коронавирус. Об этом сообщает El Chiringuito в Twitter.

Имя игрока не называется. При этом указано, что все баскетболисты «Реала» находятся на карантине. Это касается не только первой мужской команды, но и всех остальных.

Ранее стало известно, что все матчи Евролиги приостановлены на неопределенный срок. Прерваны также все матчи под эгидой ФИБА и регулярный чемпионат НБА.

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