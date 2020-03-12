У игрока баскетбольного «Реала» диагностирован коронавирус
13:51
Один из игроков баскетбольной команды мадридского «Реала» сдал положительный текст на коронавирус. Об этом сообщает El Chiringuito в Twitter.
??? EL REAL MADRID, EN CUARENTENA:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020
? Ha habido un POSITIVO POR #CORONAVIRUS en el equipo de baloncesto.
?? Los jugadores ABANDONAN CON URGENCIA VALDEBEBAS.
Informaci?n de @JLSanchez78 pic.twitter.com/pOIr6nPk0A
Имя игрока не называется. При этом указано, что все баскетболисты «Реала» находятся на карантине. Это касается не только первой мужской команды, но и всех остальных.
Ранее стало известно, что все матчи Евролиги приостановлены на неопределенный срок. Прерваны также все матчи под эгидой ФИБА и регулярный чемпионат НБА.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020