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Тренер «Зенита» назвал причину разгрома от «Валенсии»

22:37
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал причину разгрома от «Валенсии» (62:91) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Хочу поздравить «Валенсию» с победой. Сегодня они очевидно были лучше нас. Этот матч стал сюрпризом для всех нас. Все, что могло пойти неправильно, в итоге пошло именно так. С самого начала у нас был плохой подход к игре в защите, мы не выполняли план в нападении. Хочу сказать, что сегодня впервые команда не показала характер и желание победить. Лучшее, что мы можем сделать сейчас — отреагировать на это: моментально забыть этот матч и сфокусироваться на предстоящих играх», — цитирует пресс-служба «Зенита» Паскуаля.

Для команды из Санкт-Петербурга это поражение стало десятым в нынешнем сезоне турнира. «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, «Валенсия» идет на десятой строчке.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/25/ne-poluchilos-oderzhat-dve-pobedy-podryad-doma/

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