«Валенсия» разгромила «Зенит» с разницей в 29 очков

«Валенсия» разгромила «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 91:62.

Для команды из Санкт-Петербурга это поражение стало десятым в нынешнем сезоне турнира. «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, «Валенсия» идет на десятой строчке.

Поражение с разницей в 29 очков стало самым крупным для «Зенита» в сезоне-2020/21.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29)

25 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».