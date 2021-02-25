ЦСКА обыграл «Олимпиакос» с разницей в одно очко

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:74.

Благодаря победе армейцы прервали серию из двух поражений подряд в турнире. «Олимпиакос» проиграл шестой матч Евролиги подряд.

Отметим, что красно-синие имели преимущество в 25 очков в начале третьей четверти, но позволили сопернику отыграть отрыв. Решающим броском стал штрафной разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса за 2 секунды до конца времени четвертой четверти.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 74:75 (12:24, 14:20, 23:15, 25:16)

25 февраля.