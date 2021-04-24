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Тренер «Фенербахче» Джан заявил, что команда не была готова к высокому уровню борьбы во втором матче с ЦСКА

08:30
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Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан 23 апреля в интервью официальному сайту Евролиги подвел итог второго матча серии 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (67:78).

«Хочу поблагодарить свою команду, а также ЦСКА за такие две игры. Надо признаться: мы не были готовы к такому уровню борьбы во второй игре. Они в защите нас переиграли. При этом в нападении подопечные не всегда принимали правильные решения. Впереди еще много матчей, по крайней мере, мы в этом верим», — заявил Джан.

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков остался в Стамбуле из-за коронавируса.

Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск). После двух игр счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

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