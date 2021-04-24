Итудис прокомментировал ход второй игры плей-офф Евролиги против «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 24 апреля в интервью сайту клуба подвел итог 2-го матча плей-офф Евролиги против «Фенербахче».

" Как и ожидалось, это была жесткая игра. У «Фенербахче» множество созидателей, по ходу сезона они добавили Гудурича, и он сегодня сыграл против нас так, как Нандо в первом матче. Во второй четверти мы стали лучше защищаться, в целом, в первой половине мы сделали 17 результативных передач, доминировали на подборе. Но в третьей мы стали действовать медленно. Конечно, в этом вина и защиты «Фенера», но и мы плохо двигали мяч, наши центровые терялись против «зоны». Вторая половина получилась не очень хорошей и зрелищной, но это было настоящее сражение, и мы с уважением отнеслись к игре и болельщикам", — заявил Итудис.

Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск). После двух игр счет в серии 2-0 в пользу армейцев.