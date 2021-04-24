Тренер «Барселоны» Ясикявичюс — о серии с «Зенитом» в Евролиге: «Будет сложно»
08:41
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс 24 апреля в интервью официальному сайту Евролиги подвел итоги второго матча серии плей-офф Евролиги против «Зенита» (81:78 ОТ).
«Сегодня «Барселона» провела неплохой матч, однако команда чувствовала на себе слишком большое давление. Сказывалось, что в первой игре мы уступили. У нас очень сильный соперник, «Зенит» провел невероятный матч. Мы сами загнали себя в яму, а теперь надо из нее выбираться. Будет сложно», — заявил литовский специалист.
Свой третий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 (мск). Счет в серии — 1-1.
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