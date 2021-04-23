ЦСКА обыграл «Фенербахче» и повел 2-0 в четвертьфинальной серии Евролиги
ЦСКА 23 апреля на своей площадке одержал победу над «Фенербахче» (78:67) во втором матче 1/4 финала Евролиги.
Счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба, для итогового успеха подопечным Димитриса Итудиса осталось выиграть одну встречу.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник турецкого клуба Марко Гудурич, который набрал 27 очков и сделал три результативные передачи. У армейцев больше всех набрал защитник Дэниэл Хэкетт, у которого 14 очков и 8 результативных передач.
Форвард ЦСКА Семен Антонов в игре с «Фенербахче» набрал 500-е очко в Евролиге.
Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).
Евролига
1/4 финала
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 78:67 (23:25, 27:17, 10:13, 18:12)
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