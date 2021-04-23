Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Тренер ЦСКА Итудис подвел итог двух матчей плей-офф Евролиги против «Фенербахче»

22:59
ЦСКА повел 2-0 в серии с «Фенербахче». Фото ПБК ЦСКА, Twitter
ЦСКА повел 2-0 в серии с «Фенербахче». Фото ПБК ЦСКА, Twitter
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудич 23 апреля на пресс-конференции подвел итог московской части серии 1/4 финала Евролиги против «Фенербахче».

«Никто не будет спорить, что перевес 2-0 — это очень круто. Что могу сказать об игре? В первую очередь желание команд. Принимались непростые решения, а наши отличные игроки читали игру. Мне понравился подход к матчу. Баскетболисты провели игру с сердцем. Знаете, я главный тренер команды, но в то же время — их главный болельщик», — сказал Итудис.

Для итогового успеха подопечным Димитриса Итудиса осталось выиграть одну встречу. Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).

Читайте также

Американский журналист высказался против того, чтобы Капризов получил «Колдер Трофи»
Чорлука отреагировал на публикации в СМИ о причинах своего ухода из «Локомотива»
СМИ узнали характер травмы Овечкина, полученной в матче с «Айлендерс»
«Боюсь, эти «Крылья» могут разлететься...» Интервью агента Павла Андреева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд