Олич посетил второй матч 1/4 финала Евролиги ЦСКА — «Фенербахче»

Главный тренер футбольного ЦСКА Ивица Олич присутствовал на втором матче 1/4 финала Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» (78:67).

«Ивица Олич пришел поддержать нас», — говорится в Instagram баскетбольного ЦСКА.

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба. Подопечным Димитриса Итудиса осталось выиграть одну встречу.

Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля, в Стамбуле. Начало — в 20.45 по московскому времени.