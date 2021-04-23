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Олич посетил второй матч 1/4 финала Евролиги ЦСКА — «Фенербахче»

22:52
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Главный тренер футбольного ЦСКА Ивица Олич присутствовал на втором матче 1/4 финала Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» (78:67).

«Ивица Олич пришел поддержать нас», — говорится в Instagram баскетбольного ЦСКА.

 

 

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба. Подопечным Димитриса Итудиса осталось выиграть одну встречу.

Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля, в Стамбуле. Начало — в 20.45 по московскому времени.

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