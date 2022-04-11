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Сегодня, 15:03

Состав участников нового сезона Евролиги должен быть определен в конце июня

Иван Шитик
Корреспондент
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Состав участников следующего сезона баскетбольной Евролиги должен быть определен и утвержден в конце июня — начале июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евролиги.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня — начале июля, это исторически. По российским командам [на следующий сезон] нет никаких деталей», — заявили в Евролиге.

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в текущем сезоне. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка.

Источник: https://tass.ru/sport/14343581
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
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