Состав участников нового сезона Евролиги должен быть определен в конце июня

Состав участников следующего сезона баскетбольной Евролиги должен быть определен и утвержден в конце июня — начале июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евролиги.

«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня — начале июля, это исторически. По российским командам [на следующий сезон] нет никаких деталей», — заявили в Евролиге.

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в текущем сезоне. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка.