«Маккаби» обыграл «Фенербахче» и в плей-офф Евролиги сыграет с «Реалом»
«Маккаби» дома обыграл «Фенербахче» в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:76.
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Наннэлли из израильской команды, который набрал 25 очков.
«Маккаби» занял пятое место в регулярном чемпионате Евролиги и в плей-офф встретится с мадридским «Реалом». «Фенербахче» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 85:76 (21:21, 24:22, 21:19, 19:14)
13 апреля.
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