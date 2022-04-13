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Сегодня, 21:45

«Маккаби» обыграл «Фенербахче» и в плей-офф Евролиги сыграет с «Реалом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Маккаби» дома обыграл «Фенербахче» в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:76.

Самым результативным игроком матча стал Джеймс Наннэлли из израильской команды, который набрал 25 очков.

«Маккаби» занял пятое место в регулярном чемпионате Евролиги и в плей-офф встретится с мадридским «Реалом». «Фенербахче» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 85:76 (21:21, 24:22, 21:19, 19:14)

13 апреля.

БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Фенербахче
Евролига
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