Соперник ЦСКА по «Финалу четырех» продлил контракт с главным тренером

«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером команды, Эргином Атаманом.

Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на два года.

В «Финале четырех» Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в Кельне 28 мая, начало — в 19.00 (мск).