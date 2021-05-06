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Соперник ЦСКА по «Финалу четырех» продлил контракт с главным тренером

17:31
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«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером команды, Эргином Атаманом.

Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на два года.

Публикация от Anadolu Efes Spor Kulu?bu? (@anadoluefessk)

В «Финале четырех» Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в Кельне 28 мая, начало — в 19.00 (мск).

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