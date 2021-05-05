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Президент Единой лиги ВТБ назвал сказкой выступление «Зенита» в Евролиге

11:15
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал выступление «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги. В серии 1/4 финала турнира российский клуб проиграл «Барселоне» со счетом 2-3.

«У «Зенита» в пятом матче серии не хватило сил и энергии, не хватило ротации. У петербуржцев была прекрасная сказка, но она подошла к концу в Евролиге.

Серия с «Зенитом» показала, что «Барса» не такой явный фаворит. Все будет зависеть от конкретной готовности конкретных игроков к конкретной игре. Банально, но «Финал четырех» — это лотерея, где все примерно в равных условиях", — цитирует Кущенко ТАСС.

В полуфинале Евролиги ЦСКА сыграет с «Эфесом», а «Барселона» с «Миланом». «Финал четырех» пройдет с 28 по 30 мая в немецком Кельне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11307389

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